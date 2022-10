Halloween à la Haute-Touche Obterre, 29 octobre 2022, Obterre.

EUR Cette année le jeu de piste est sur le thème des créatures mythiques et légendaires de France. Venez résoudre des énigmes tout en parcourant la Réserve Zoologique de la Haute-Touche avec ses 1300 animaux des 5 continents.

Au programme aussi : un stand maquillage et coloriage, distribution de bonbons et des nourrissages spéciaux Halloween des animaux de la réserve ! N’oubliez pas de venir déguisés pour profiter d’un tarif réduit à l’entrée !

Vous pouvez également participer aux 2 concours d’Halloween de la citrouille sculptée la plus réussie et du meilleur déguisement : de nombreux lots sont à gagner comme des activités « Soigneur d’un jour », des visites « privilèges » ou encore des entrées gratuites pour 2023 et des goodies !

La Réserve Zoologique de la Haute-Touche vous invite à un week-end plein de frissons. Faites vous délicieusement peur !

