Halloween à la Grotte du Grand Roc Les Eyzies, 25 octobre 2021, Les Eyzies.

Halloween à la Grotte du Grand Roc 2021-10-25 17:30:00 – 2021-11-05 Route de Périgueux Grotte du Grand Roc

Les Eyzies Dordogne

Du 25 octobre au 5 novembre, tous les jours, sauf le samedi, venez visitez la grotte à la lampe tempête.

Munis d’une lampe tempête, vous explorez la grotte dans les conditions proches de celles de sa découverte par Jean Maury en 1924. Une seconde exploration à la lumière habituelle dévoilera la beauté de cette forêt minérale, et vous pourrez admirer plus en détail l’incroyable variété et densité de cristallisations.

+33 5 53 06 92 70

©OTLDVV

dernière mise à jour : 2021-10-18 par