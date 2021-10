Médréac Médréac Ille-et-Vilaine, Médréac Halloween à la gare – Atelier contes Médréac Médréac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Médréac

Halloween à la gare – Atelier contes Médréac, 27 octobre 2021, Médréac. Halloween à la gare – Atelier contes 2021-10-27 – 2021-10-27 rue de la gare Gare vélo-rail de Médréac

Médréac Ille-et-Vilaine Nouveau rendez-vous à la gare dans le cadre des animations de la Toussaint. Le 27 octobre prochain, les enfants âgés de 5 à 8 ans sont conviés à une lecture assurée par le service de la communauté de communes de Saint-Méen Montauban.

Deux lectures proposées et un goûter sera organisé à 16h15, au terme de la seconde session. Les enfants sont invités à venir déguisés !

L’atelier est gratuit ! Réservations auprès de l’office de tourisme au 02.99.09.58.04. Horaires des séances : 14h30 et 15h30

Durée d’une séance : 40 minutes

Adresse : rue de la gare à Médréac +33 2 99 09 58 04 Nouveau rendez-vous à la gare dans le cadre des animations de la Toussaint. Le 27 octobre prochain, les enfants âgés de 5 à 8 ans sont conviés à une lecture assurée par le service de la communauté de communes de Saint-Méen Montauban.

Deux lectures proposées et un goûter sera organisé à 16h15, au terme de la seconde session. Les enfants sont invités à venir déguisés !

L’atelier est gratuit ! Réservations auprès de l’office de tourisme au 02.99.09.58.04. Horaires des séances : 14h30 et 15h30

Durée d’une séance : 40 minutes

Adresse : rue de la gare à Médréac dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Médréac Autres Lieu Médréac Adresse rue de la gare Gare vélo-rail de Médréac Ville Médréac lieuville 48.26428#-2.06665