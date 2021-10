Woimbey Woimbey Meuse, Woimbey HALLOWEEN A LA FERME Woimbey Woimbey Catégories d’évènement: Meuse

HALLOWEEN A LA FERME 2021-10-23 17:30:00 17:30:00 – 2021-11-07 19:00:00 19:00:00 chemin des Vignerons Ferme de Woibey

Woimbey Meuse Woimbey

Woimbey Meuse Woimbey 3 EUR 3 parcours vous feront frissonner pendant les vacances de la Toussaint. Les âmes sensibles ne sont pas confrontées à ce qu’elles ne voudraient pas voir : – Même Pas Peur, le circuit adapté aux plus sensibles. Une sorcière touille sa tambouille dans son chaudron, les tunnels dans la ferme permettent d’affronter le noir, les Soeurs Foulatrouille lancent des incantations…

– Fout La Trouille, ce parcours avance en Zone Rouge. Un peu d’hémoglobine, des zombies, des momies…

– Tirons-Nous-d’Ici, ce parcours vous emmène dans la Forêt Maléfique. Inquiétante avant la tombée de la nuit, effrayante après. Oserez-vous vous y aventurer ? Venez avec smartphone ou tablette aux batteries rechargées et lecteur de QR Code activé. La visite est guidée par Parisette Foulatrouille elle même. fermedewoimbey@orange.fr +33 6 70 43 01 23 Ferme de Woimbey dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT COEUR DE LORRAINE

