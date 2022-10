Halloween à la Ferme pédagogique Heugnes, 27 octobre 2022, Heugnes.

Halloween à la Ferme pédagogique

2022-10-27 14:30:00 – 2022-11-01 18:00:00

En compagnie des créatures enchantées : poules, paons, canards, chats, lapins, etc., les enfants et les plus grands vont pouvoir profiter des joies du plein air et (re)découvrir la ferme métamorphosée.

Dans une ambiance gentiment hantée, nous vous attendons grimés, déguisés et masqués pour vivre des moments riches en émotions au milieu des animaux. Rejoignez-nous pour rencontrer les cochons nains, découvrir les ânesses, nourrir les bêtes féroces : aux dents affutées et becs crochus…

Auprès des créatures ensorcelées, dans un décors de citrouilles sculptées et toiles d’araignées, venez rencontrer le savant fou et l’aider dans sa mission lors d’un jeu coopératif d’énigmes ! Petit frisson d’halloween garanti, à partager avec toute la famille !

faunefloreetutopies@gmail.com +33 6 12 28 85 57 https://www.faunefloreetutopies.fr/

