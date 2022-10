Halloween à la ferme Lou Craven Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Halloween à la ferme Lou Craven

770 route de Fontvieille La ferme Lou Craven Arles

2022-10-30

La ferme Lou Craven 770 route de Fontvieille

Arles

Bouches-du-Rhne Cette année encore Halloween s’invite à la ferme Lou Craven pour le plaisir des petits mais aussi des grands.

Découvrez notre exploitation aux couleurs de l’automne, avec les diverses animations que nous vous proposons : toboggan gonflable, balades en calèche, balades en poneys, jeux en bois, atelier créatif, stand photo au décor d’Halloween, mini ferme et le quizz d’Halloween qui vous fera gagner 1 tour en poney ou quelques glissades sur le toboggan gonflable. Sans oublier notre coin guinguette qui vous assurera la restauration tout au long de la journée.

Certaines surprises sont encore à confirmer mais vous pourrez croiser notre vilain clown durant la journée.

Hop, hop, hop tout le monde doit se déguiser. Ce sera bien plus rigolo pour nous tous et les enfants seront ravis de partager l’événement avec leurs parents.

Entrée gratuite, pique -nique interdit Halloween s'invite à la ferme Lou Craven le dimanche 30 octobre de 10h à 18h. lafermeloucraven@gmail.com +33 6 70 48 85 04 https://www.loucraven.com/

