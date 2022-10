Halloween à la ferme Labaroche Labaroche Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Labaroche EUR Venez vivre Halloween à la ferme à la Bassette. De nombreuses activités vous attendent tel que la visite de la ferme à 14h30, partir à la chasse aux monstres à 16h, élire le plus beau déguisement dès 17h et même un moment musical avec un concert de 18h30 à 21h. Pour les petites faims vous pouvez vous régaler avec des crêpes, des tartes flambées et un stand de boissons. Visite de la ferme, chasse aux monstres, concours de déguisement et concert. +33 6 66 90 03 87 Labaroche

