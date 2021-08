Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Halloween à la Ferme! Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Halloween à la Ferme ! de 15h à 19h Gratuit** Ouverture de l’exposition Atelier masque par l’association Carré Rond Magie close-up par Héri Photographie terrifiante dans le Girafomaton de la Cie la Girafe Sans réservation

gratuit et sans réservation, sur présentation du pass sanitaire

Ateliers, magie, photographies terrifiantes pour célébrer Halloween à la Ferme d’en Haut, le dimanche 31 octobre 2021 de 15h à 19h Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T19:00:00

