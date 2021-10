HALLOWEEN À LA FERME DU DOLMEN Le Pouget, 31 octobre 2021, Le Pouget.

HALLOWEEN À LA FERME DU DOLMEN 2021-10-31 – 2021-10-31

Le Pouget Hérault Le Pouget

6.5 6.5 EUR Samedi 31 Octobre

De 10 à 18h

Journée Halloween à la ferme du Dolmen

La ferme sera décorée, une chasse aux araignées est prévue et il y a beaucoup de sucreries à gagner ! Atelier de maquillage etc…

Venez déguisé !

Tarif : 6,50€/enfant et 7,50€/adulte et gratuit pour les moins de deux ans

+33 7 69 75 95 13

dernière mise à jour : 2021-10-15 par