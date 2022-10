Halloween à la Ferme des Iriselles Jonchery-sur-Vesle Jonchery-sur-Vesle Catégories d’évènement: Jonchery-sur-Vesle

2022-11-02 14:00:00 – 2022-11-06 17:00:00

Marne Jonchery-sur-Vesle Venez en famille à la ferme des Iriselles, faire une chasse aux trésors d’Halloween et vous faire maquiller durant les vacances de la Toussaint ! Dernière entrée à 16h Fp.iriselles@gmail.com https://www.iriselles.fr/ Ferme Pédagogique des Iriselles 2 Rue des Chanvres Jonchery-sur-Vesle

