Maine-et-Loire EUR 8 Halloween se fête aussi à Agri’KIDS, venez visiter la ferme en nocturne vous n’aurez qu’à suivre les citrouilles allumées. Cette année pour cette 7ème édition, vous n’aurez qu’à suivre votre guide pour vous laisser conter l’histoire de la ferme et la vie des animaux…( conte diabolique, animations effrayantes…) Bonbons et potion frayeur pour les plus jeunes, vin chaud pour les adultes, lâcher de citrouilles volantes et autres surprises…frissons garantis! – Mercredi 26 Octobre de 14h30 à 17h30

– Vendredi 28 Octobre de 18h à 21h

– Samedi 29 Octobre de 18h à 21h

– Dimanche 30 Octobre de 14h30 à 17h30 ( pour les petits ) et de 17h30 à 20h30

– Lundi 31 Octobre de 17h30 à 20h30 Au programme : Visite de la ferme, maquillage terrifiant, conte diabolique, la potion du savant fou, labyrinthe, château gonflable, tour en 4X4, lâcher de lanternes … Restauration sur place ( sucré pour les après midi et sucré ET salé pour les soirées ) 8€ par personne

( gratuit moins d’un an ) Très forte affluence chaque année : RÉSERVATION OBLIGATOIRE par SMS au 06-33-91-71-32 ou par mail veronique@agrikids.fr Infos importantes : – Il n’y a pas d’âge requis ni pour l’Halloween des petits ni pour les soirées Halloween!

– Aucune obligation d’arriver dès l’ouverture, il est même conseillé d’arriver environ 1h après l’ouverture pour éviter la file d’attente du départ

– Le programme des petits n’est pas exactement le même que pour les soirées ( regardez bien le flyer )

– Venez déguisés enfants et adultes!

– Des bonbons seront offerts aux enfants

– La restauration est en supplément Accès : De Jarzé prendre la D59 en direction de Sermaise. La ferme est sur la gauche à 2 km environ de Jarzé. C’est la fête de la citrouille ! Animations, découvertes ludiques et surprises à la ferme… +33 6 33 91 71 32 Jarzé Villages

