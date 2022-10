Halloween à la Fabrique à Bretzels Gundershoffen Gundershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Halloween à la Fabrique à Bretzels Gundershoffen, 31 octobre 2022, Gundershoffen. Halloween à la Fabrique à Bretzels

14 rue des genêts Gundershoffen Bas-Rhin

2022-10-31 10:00:00 – 2022-10-31 18:00:00 Gundershoffen

Venez découvrir les légendes de la Bretzel, son histoire, sa composition et sa fabrication à l'occasion d'Halloween ! L'entrée sera gratuite pour tous les enfants déguisés ! Réservation fortement recommandée. Le samedi et le dimanche, l'usine est à l'arrêt, des vidéos filmées de la production, avec toutes les explications, permettent aux visiteurs de découvrir les coulisses de la fabrication des bretzels.

