Halloween à Eygalières Eygalières Eygalières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Eygalières

Halloween à Eygalières Eygalières, 31 octobre 2022, Eygalières. Halloween à Eygalières

Mairie d’Eygalières Mairie Place Marcel Bonein Eygalières Bouches-du-Rhne Mairie Mairie d’Eygalières

2022-10-31 18:30:00 – 2022-10-31

Mairie Mairie d’Eygalières

Eygalières

Bouches-du-Rhne Eygalières Venez fêtez Halloween dans le village d’Eygalières.

Rendez-vous le lundi 31 octobre à 18h30 devant la Crèche pour la récolte des bonbons dans le village.



À la salle des fêtes, grand Boum avec concours du déguisement le plus effrayant et le plus original.

Buvette et restauration sur place, soupe de potiron offerte. Halloween à Eygalières le 31 octobre à 18h30 ! mairie.eygalieres@wanadoo.fr +33 4 90 95 91 01 http://mairieeygalieres.com/ Mairie Mairie d’Eygalières Eygalières

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Eygalières Autres Lieu Eygalières Place Marcel Bonein Adresse Eygalières Bouches-du-Rhne Mairie Mairie d'Eygalières Ville Eygalières lieuville Mairie Mairie d'Eygalières Eygalières Departement Bouches-du-Rhne

Eygalières Place Marcel Bonein Eygalières Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eygalieres/

Halloween à Eygalières Eygalières 2022-10-31 was last modified: by Halloween à Eygalières Eygalières Eygalières Place Marcel Bonein 31 octobre 2022 Bouches-du-Rhne Eygalières Mairie d'Eygalières Mairie Place Marcel Bonein Eygalières Bouches-du-Rhne

Eygalières Bouches-du-Rhne