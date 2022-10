Halloween à Enigmaparc Brie, 22 octobre 2022, Brie.

Halloween à Enigmaparc

D3041 Brie Ille-et-Vilaine

2022-10-22 – 2022-10-31

Brie

Ille-et-Vilaine

Brie

Vampires, monstres, sorcières, zombies, crânes fêlés, citrouilles, fantômes, spectres et vous, « pauvres humains déguisés » venez vivre une journée mortelle à Enigmaparc!

Activités monstrueuses du 22 au 31 octobre. Attention, défense d’hurler !

Tarif réduit (-10%) si vous venez déguisés sur le Grand Parcours de 3h. Attention, déguisé de la tête au pied ! Un seul accessoire ou maquillage ou masque ne suffisent pas.

Activités supplémentaires gratuites.

Pour les Grands Parcours : A 11h00 puis 15h45 : 6 défis, les « 6 trouilles » avec nos animatrices pour gagner des cadeaux et des bonbons !

– Jeter de sorcière : chapeaux pointus qui déménagent … ça peut vraiment être toxique ? non? Lancez et vous saurez…

– Halloween Rat’attaque : les rats envahissent tout, même les méandres de votre cerveau ! Saurez-vous encore compter?

– Farci’trouille : ou quand la peur vous cache ce qui vous pend au nez…

– Le Selfi’che la trouille : poussez-vous les bande d’affreux! C’est moi l’plus moche et méchant!

– Horribl’gami : devine … c’est quoi cette horreur de mauvaise augure?

et l’incontournable « bête et méchant » apprécié des amateurs de 6 trouilles.

Pour les Jeux de Piste des 4-8 ans : version simplifiée avec la Halloween Rat’attaque possible sur toutes les sessions de jeux avec des bonbons à gagner!

contact@enigmaparc.fr +33 2 99 47 07 65 https://www.enigmaparc.fr/

Brie

