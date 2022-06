HALLOWEEN A DOMREMY

2022-10-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-29 17:00:00 17:00:00 Après-midi festif en famille ! Dans une ambiance médiévale, assistez en famille au spectacle de la compagnie Aboudbras : De fil en aiguille, à la rencontre d’une lavandière venue du temps où les femmes filaient. Écoutez des histoires surgies de ses jupons, et Halloween oblige, participez à un « terrifiant » atelier créatif ! Au programme :

– De 14h00 à 17h00 : Atelier «terrifiant» en continu

– À 15h00 et 16h00 : Spectacle (Durée : 30 min) Réservation obligatoire ! ©Compagnie Aboudbras dernière mise à jour : 2022-06-22 par

