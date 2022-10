Halloween à Dole Dole, 28 octobre 2022, Dole.

En partenariat avec le Comité des Fêtes et l’association les Ravagés, la Ville de Dole propose des animations aux couleurs d’Halloween, et il y en aura pour tous les goûts !

Chasse aux bonbons dans les commerces partenaires, maquillage et concours de dessin et de costumes pour les enfants, spectacle comme dans un restaurant où on sert de la magie à la carte…

Les plus téméraires et amateurs de sensations pourront assister à un spectacle et rencontrer des personnages… étranges !

Une boutique décorée pour l’occasion proposera des jeux vidéo rétro, bornes d’arcades, flipper…

Enfin, quoi de mieux pour se réchauffer ou se réconforter, qu’une dégustation de bonne soupe ou de gaufres au potiron ?

Halloween à Dole, c’est un moment drôlement effrayant à passer en famille !

En plus, toutes les animations sont gratuites !

Plus d’informations sur www.sortiradole.fr ou au 03.70.58.40.01

+33 3 70 58 40 01

