Indre-et-Loire Couesmes Le samedi 29 à partir de 16h, c’est parti pour une collecte de bonbons monstrueuse !

Venez déguisés, déambulez dans les rues de Couesmes.

Un goûter sera offert aux enfants ! Les parents ne seront bien évidemment pas oubliés ! cdf.couesmes37@gmail.com +33 6 62 66 99 82 https://cdfcouesmes37.wixsite.com/couesmes pixabay

