Halloween à Château-Thierry Château-Thierry

2021-10-30 15:30:00 – 2021-10-30

Château-Thierry Aisne 0 0 Avis aux citrouilles, vampires et fantômes : le monde mystérieux d’Halloween s’invite à Château-Thierry le samedi 30 octobre 2021 ! En compagnie de la Batucada (percussion brésilienne), défilons tous ensemble en direction du château médiéval où de nombreuses animations vous attendent ! Programme de la journée : 15h30 – 17h30 : Atelier maquillage pour enfant à la médiathèque Jean Macé (pass sanitaire obligatoire)

Un bracelet vous sera remis en échange du contrôle de votre pass sanitaire et vous permettra un accès rapide au château médiéval. 17h30 – 18h30 : Grand défilé d’Halloween

Parcours : Départ de la médiathèque Jean Macé – Rue Jean de La Fontaine – Grande rue – Place de l’Hôtel de Ville – Rue du Château – Arrivée au château médiéval 18h – 21h : Animations au château médiéval (pass sanitaire obligatoire)

