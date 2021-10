L'Isle-sur-la-Sorgue CAMPREDON centre d'art L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Halloween à CAMPREDON CAMPREDON centre d’art L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Au programme cette année : 14h15 : Projection du film d’animation “Petit Vampire” réalisé par J. Sfar en 2020. 15h45 : En petits groupes les enfants vont participer à un atelier “théâtre d’ombre” et un jeu de piste à la recherche du chaudron volé. Un stand maquillage/coloriage sera également proposé. Réservé aux enfants entre 5 et 10 ans • Réservation obligatoire • Places limitées Pass sanitaire obligatoire pour les accompagnateurs • Animation gratuite

Entrée libre, pass sanitaire pour les accompagnateurs

Projection du film d'animation "Petit Vampire", atelier "théâtre d'ombre", stand maquillage/coloriage et jeu de piste à la recherche du chaudron volé

