Ribagnac Ribagnac Dordogne, Ribagnac Halloween à Bridoire: l’école des sorciers Ribagnac Ribagnac Catégories d’évènement: Dordogne

Ribagnac

Halloween à Bridoire: l’école des sorciers Ribagnac, 23 octobre 2021, Ribagnac. Halloween à Bridoire: l’école des sorciers 2021-10-23 14:00:00 – 2021-11-07 18:00:00 Château de Bridoire Bridoire

Ribagnac Dordogne Ribagnac Plongez au cœur de l’école des sorciers afin de rompre le sortilège qui s’est abattu sur les élèves ! Parcours d’épreuves et d’énigmes en ambiance nocturne tous les jours de 14h à 18h.

Deux niveaux de difficultés : mystère à l’école des sorciers : adapté pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans.

Parcours du Petit Sorcier : une chasse aux ingrédients d’une potion magique pour les enfants de 0-6 ans. Bridoire dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Ribagnac Autres Lieu Ribagnac Adresse Château de Bridoire Bridoire Ville Ribagnac lieuville 44.76805#0.45874