HALLOWEEN A ALBI : LA MONSTRUEUSE VISITE Office de Tourisme Albi, jeudi 31 octobre 2024.

HALLOWEEN A ALBI : LA MONSTRUEUSE VISITE A Albi, où histoire(s) et légendes sont présentes à tous les coins de rue, venez donc traquer êtres bizarres et autres créatures mystérieuses venus du fond des âges et tapis dans l’ombre ! Jeudi 31 octobre, 14h30, 17h30, 20h30 Office de Tourisme 10€ réduit 8€ Forfait famille 2 adultes et 2 enfants 32€. Gratuit pour les moins de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-31T14:30:00+01:00 – 2024-10-31T16:30:00+01:00

Fin : 2024-10-31T20:30:00+01:00 – 2024-10-31T22:30:00+01:00

Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie 05 63 36 36 00 https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}]

albicuriocité visite