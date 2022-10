Halloween 3022 : Creepy Dancing Le Point Ephémère, 31 octobre 2022, Paris.

Le lundi 31 octobre 2022

de 18h00 à 05h00

. payant Avant 21h SI déguisé : 0 EUR Avant 21h sans déguisement : 5 EUR Sur place : 15 EUR Early bird : 8 EUR Avant 21h pour se faire maquiller sur place : 10 EUR Prévente : 12 EUR

3022 : les humains dansent, font la fête dans des spots désaffectés pendant que les robots trainent leurs guêtres dans les rues de la ville et que les artistes eux-mêmes ont été remplacés par des IA.

Après tout, Halloween, c’est la fête de toutes les peurs. C’est là où l’on danse pour éloigner un avenir d’épouvante.

Alors c’est parti pour une dystopie aussi festive que fictive : pour mieux conjurer la peur d’un monde sans futur, on danse, on rit, on s’amuse dans une ambiance crépusculaire qui invite à tous les excès. DJ sets, blind test géant, karaoké de l’horreur autotuné, défilé et concours de costumes effrayants, stands de paillettes, tarot surréaliste : cette année encore, on vous invite à un bal gore terrifiant et joyeux.

Sortez vos meilleurs costumes, on vous attend dès 20h pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Visuel généré par intelligence artificielle

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m) Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m) Vélib -> Quai de Valmy (123.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pointephemere.org/Halloween-3022 https://fb.me/e/3F1EEC0tM https://fb.me/e/3F1EEC0tM https://link.dice.fm/L07d79059424

