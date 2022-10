Halloween 2022 Catégorie d’évènement: île de France

Halloween 2022, 31 octobre 2022, . Le lundi 31 octobre 2022

de 12h00 à 00h00

. payant Certains événements sont payants

Le 31 octobre est l’argument clé pour se faire peur. Paris s’anime autour d’Halloween, découvrez les événements liés à cette fête incontournable. Comme chaque année, petits et grands s’amuseront lors de la nuit la plus effrayante de l’année. Un chaudron d’événements prévus dans la capitale. Contact :

Arnaud Terrier / Ville de Paris Halloween

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Halloween 2022 2022-10-31 was last modified: by Halloween 2022 31 octobre 2022

Paris