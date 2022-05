Halloween 2022 au château de la Verrerie, 29 octobre 2022, .

Halloween 2022 au château de la Verrerie

2022-10-29 – 2022-10-29

EUR Plusieurs représentations auront lieu au cours de la soirée.

Triptyque itinérant : 3 spectacles de salles en salles au Château de la Verrerie

– Cadavre exquis : spectacle de marionnettes – 35 min – Petit Théâtre

Des histoires à dresser les cheveux sur la tête, des histoires de fantômes, de crimes, d’adultères, de personnages marchant sur un fil entre la conscience et la folie, des histoires fantastiques du XIXe siècle ressurgit d’outre-tombe.

– Ciné-concert Frankenstein : cinéma muet – 15 min – Galerie d’art

Le livre de Mary Shelly a été adapté pour la première fois au cinéma en 1910 par J. Searle Dawley. Ce dernier en a fait un film muet d’une quinzaine de minutes. Longtemps portée disparue, cette toute première version était inscrite en 1980 dans la liste des « films perdus les plus recherchés ».

Une archive cinématographique rare et méconnue que la compagnie les Enclumés propose de faire (re)découvrir sous la forme d’un ciné-concert inédit.

– Le Corbeau : lecture mise en peinture – 15 min – Salon carré

Lecture musicale du célèbre poème d’Edgar Poe mis en peinture sur grand format transparent. Une clôture de soirée haute en couleur.

Diptyque itinérant : 2 spectacles de salles en salles au Château de la Verrerie

– Ciné-concert Frankenstein : cinéma muet – 15 min – Galerie d’art.

– Le Corbeau : lecture mise en peinture – 15 min – Salon carré.

Pour les horaires détaillés des séances, contacter les agents d’accueil.

ecomusee@creusot-montceau.org +33 3 85 73 92 00

