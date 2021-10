Allègre Allègre Allègre, Haute-Loire Halloween 1è édition Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Halloween 1è édition Allègre, 30 octobre 2021, Allègre. Halloween 1è édition 2021-10-30 – 2021-10-30

Allègre Haute-Loire Allègre 17h: début des jeux

18h: concours du meilleur déguisement

19h: concours de soupe +33 7 81 74 41 04 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Allègre Adresse Ville Allègre lieuville 45.2001#3.71203