Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Halloween 100% récup Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Halloween 100% récup Le Recycl’lab, 27 octobre 2021, Reims. Halloween 100% récup

Le Recycl’lab, le mercredi 27 octobre à 14:00

[Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/rdvclient/recycllab?forService=18&tempos=0)

Sur inscription

Apprenez à fabriquer votre décoration d’Halloween avec du carton Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Le Recycl'lab Adresse 1 place Claudel 51 100 REIMS Ville Reims lieuville Le Recycl'lab Reims