de 20h00 à 01h00

Le mardi 31 octobre 2023 de 20h00 à 01h00. Tout public. payant

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis
RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis
Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis
Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis
Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis
Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

L'association Saint-Denis LGBTQI+ s'associe au collectif Les Folles Soirées Dionysiaques pour vous organiser la soirée la plus effrrrrrrayante de l'année, au 6b !

Au programme : DJ sets QueerPop, Dancehall et Shatta, make-up, concours de déguisement, performances, surprises…

