2022-10-31 19:00:00 – 2022-10-31 03:00:00

Marne Tel un Michael Myers, tel Jason qui revient encore et encore, HerrPop fait son retour à Reims pour une soirée sanglante HALLOQUEEN mettant en avant son crew, sa team de coeur, Popingays (Paris). Collectif de djs et de passionnés de musiques rock, electro, Popingays fait rocker la nuit parisienne depuis plus de 25 ans ! Popingays présentera dès 19h un Karaoqueer (un karaoké fou et folle) animé par la grande Marie Jo Dassin, professeure autoritaire de banlieue parisienne qui tapera sur les doigts avec douceur (ou pas) des stars de la chanson. Les verres se fissurent, les tympans se percent mais dans la joie et la bonne humeur ! A 23h, les djs du crew vous feront saigner euh danser sur le dancefloor avec leur sélection tubesques ! Mettez vos plus beaux déguisements, le photographe de la nuit parisienne Christophe Apatie saura vous rendre éternel.le ! contact@lebloc.co http://www.quartierlibre.co/ Quartier Libre – La Petite Halle 53 Rue Vernouillet Reims

