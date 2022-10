Hallo.Wine, édition 1, au Château des Cloutous Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Catégories d’évènement: Lot

2022-10-30 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-30 17:00:00 17:00:00

Lot Porte-du-Quercy 5 EUR 14h : course aux bonbons par équipe (moins de 18 ans) / course aux bouchons par équipe (+ de 18 ans),

15h : course d’orientation « à la recherche du tombeau maudit », par équipe, tous âges mélangés,

16h : goûter de la sorcière,

16h30 : remise des récompenses. Réservation obligatoire avant le jeudi 27 octobre par mail, en précisant obligatoirement le nombre de personnes, leur prénom et leur âge. Déguisement souhaité – prévoir des bottes si le temps est couvert – les équipes pour chaque jeu seront tirées au sort. contact@chateaudescloutous.com +33 6 43 82 51 44 Hallo.wine aux cloutous

