HALL’N JAZZ – STOMP STOMP

HALL’N JAZZ – STOMP STOMP, 10 août 2022, . HALL’N JAZZ – STOMP STOMP

2022-08-10 – 2022-08-10 Le répertoire revisite des thèmes irrésistibles de Louis Armstrong, Duke Ellington, Fats Waller, Nat King Cole, Count Basie, Lester Young et bien d’autres… agrémenté de compositions inspirées par l’atmosphère de la fabuleuse époque du swing.

Depuis 2017, Stomp Stomp se produit dans de nombreux événements consacrés au jazz traditionnel et pour les danseurs de swing, du Caveau de la Huchette au festival des RDV de l’Erdre.

Avec : Irina Leach (piano), David Avrit (chant-batterie), Franck Beele (trompette), Thomas Croguennoc (sax), Jeff Vincendeau (contrebasse) Le quintet Stomp Stomp puise son énergie aux meilleures sources des années 30 et 40, pour les amoureux des années swing. Le répertoire revisite des thèmes irrésistibles de Louis Armstrong, Duke Ellington, Fats Waller, Nat King Cole, Count Basie, Lester Young et bien d’autres… agrémenté de compositions inspirées par l’atmosphère de la fabuleuse époque du swing.

Depuis 2017, Stomp Stomp se produit dans de nombreux événements consacrés au jazz traditionnel et pour les danseurs de swing, du Caveau de la Huchette au festival des RDV de l’Erdre.

Avec : Irina Leach (piano), David Avrit (chant-batterie), Franck Beele (trompette), Thomas Croguennoc (sax), Jeff Vincendeau (contrebasse) dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville