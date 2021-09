Hallive LES HALLES DE LA MAJOR, 8 octobre 2021, Marseille.

Pour cette nouvelle saison Automne/Hiver, Larty pose ses valises dans un lieu des plus atypique de Marseille « Les Halles De La Major » pour les « HALLIVE » ! Retour aux essentiels de Larty avec chaque semaine des lives, des expos, DJ set, dégustation, découverte d’artistes et encore plein de surprises à venir tout au long de la saison 2021/2022 RDV vendredi 8 Octobre de 19h à 2h programmation surprise à venir Côté gustatif, les Halles de la Major vous convie en mode « Les Halles by night » avec des plats gourmets et gourmands préparés spécialement pour l’occasion en conservant l’esprit du lieu et la variété des stands: ITALIEN, POISSONNIER, BOUCHER, PRIMEUR, ASIATIQUE & DOUCEURS. Un plaisir des papilles garanti autour de dégustations fines de leurs producteurs et artisans de qualités. • Entrée gratuite • Contact : Facebook mp • Instagram : larty.marseille • Accès uniquement sur listing – RESA → 0630183391.

LES HALLES DE LA MAJOR 12 Quai de la Tourette – 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



