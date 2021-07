HALLIVE avec le groupe Lola LES HALLES DE LA MAJOR, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Marseille.

Pour cette nouvelle saison Automne/Hiver Larty pose ses valises dans un lieu des plus atypique à découvrir ou redécouvrir : « LES HALLES DE LA MAJOR » pour un tout nouveau concept les « HALLIVE » Pour cette 1ère édition, nous vous recevrons dans ce lieu unique de 18H à minuit autour d’un live du groupe « LOLA » pour près de 2h30 de Pop/Rock de folie. Vous retrouverez également aux platines notre « DJ international créateur d’ambiance » Laurent Massari. Côté gustatif, les Halles de la Major vous convie en mode Les Halles by night avec des plats gourmets et gourmands préparés spécialement pour l’occasion en conservant l’esprit du lieu et la variété des stands ITALIEN, POISSONNIER, BOUCHER, PRIMEUR, ASIATIQUE & DOUCEURS. Un plaisir des papilles garanti autour de dégustations fines de leurs producteurs et artisans de qualités. • Entrée gratuite • Accès uniquement sur listing – RESA → 0630183391. « HALLIVE » respecte les mesures de protection sanitaire liées au Covid19 garantes de notre santé individuelle et collective. Ainsi sur site, tous le personnel porte un masque et se désinfecte les mains à l’aide de gel hydroalcoolique toutes les heures. Les distances de sécurité sont respectées. Service à table. Mise à disposition de masques et du gel. Venez vous amuser en toute sécurité

Gratuit sur réservation

♫♫♫

LES HALLES DE LA MAJOR 12 Quai de la Tourette – 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



