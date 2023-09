Expo photos « Nos commerçants ont du talent » Hall’Expo / Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize, 3 octobre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Dans le cadre de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, l’UCAI vous invite à découvrir les portraits de 18 commerçants et artisans coulongeois. En images, ils vous racontent leur histoire.

Ouvert gratuitement mardi et samedi (10h-12h), mercredi (10h-12h / 14h-17h) et jeudi (10h-12h / 14h-19h) à la Micro-Folie, rue des Halles (étage de la bibliothèque).

2023-10-03 fin : 2023-10-28 . EUR.

Hall’Expo / Micro-Folie Rue des Halles

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Journée Nationale du Commerce de Proximité (National Day of Local Commerce), UCAI invites you to discover the portraits of 18 local shopkeepers and craftsmen. In pictures, they tell you their stories.

Open free of charge Tuesday and Saturday (10am-12pm), Wednesday (10am-12pm / 2pm-5pm) and Thursday (10am-12pm / 2pm-7pm) at the Micro-Folie, rue des Halles (library floor)

En el marco del Día Nacional del Comercio Local, la UCAI le invita a descubrir los retratos de 18 comerciantes y artesanos locales. En imágenes, te cuentan sus historias.

Abierto gratuitamente los martes y sábados (de 10.00 a 12.00 h), miércoles (de 10.00 a 12.00 h / de 14.00 a 17.00 h) y jueves (de 10.00 a 12.00 h / de 14.00 a 19.00 h) en la Micro-Folie, rue des Halles (en la planta de la biblioteca)

Im Rahmen des Nationalen Tages des lokalen Handels lädt die UCAI Sie dazu ein, die Porträts von 18 coulongeoiser Geschäftsleuten und Handwerkern zu entdecken. In Bildern erzählen sie Ihnen ihre Geschichte.

Kostenlos geöffnet Dienstag und Samstag (10-12 Uhr), Mittwoch (10-12 Uhr / 14-17 Uhr) und Donnerstag (10-12 Uhr / 14-19 Uhr) in der Micro-Folie, rue des Halles (Etage der Bibliothek)

