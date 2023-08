PELERINAGE A NOTRE DAME DE MONTSERRAT Halles-sous-les-Côtes, 3 septembre 2023, Halles-sous-les-Côtes.

Halles-sous-les-Côtes,Meuse

Célébré à Halles depuis le XVIe siècle, le pèlerinage de Notre Dame de Montserrat sera présidé par Mgr J.P GUSCHING, évêque de Verdun, assisté des abbés Bertin et De Souza.

Dès 10h30 sur le parvis de l’église : Messe, puis verre de l’amitié sur le parvis de l’église.

Chapelet vers 14h30 et louanges mariales à 15h suivies de la procession à la grotte de la forêt.

Repas sur inscription par téléphone. Tout public

Dimanche 2023-09-03 10:30:00 fin : 2023-09-03 . 23 EUR.

Halles-sous-les-Côtes 55700 Meuse Grand Est



Celebrated at Halles since the 16th century, the Notre Dame de Montserrat pilgrimage will be presided over by Mgr J.P GUSCHING, Bishop of Verdun, assisted by Abbés Bertin and De Souza.

From 10:30 am: Mass, followed by a friendly drink on the church forecourt.

Rosary at 2.30pm and Marian praises at 3pm, followed by procession to the grotto in the forest.

Meal by telephone

Celebrada en Halles desde el siglo XVI, la peregrinación de Nuestra Señora de Montserrat estará presidida por Mons. J.P GUSCHING, obispo de Verdún, asistido por los abades Bertin y De Souza.

Misa a las 10h30 delante de la iglesia, seguida de un aperitivo amistoso delante de la iglesia.

Rosario a las 14h30 y alabanzas marianas a las 15h, seguidas de la procesión hasta la gruta del bosque.

La comida se puede reservar por teléfono

Jahrhundert in Halles gefeiert wird, wird die Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau von Montserrat von J.P. GUSCHING, Bischof von Verdun, geleitet, assistiert von den Äbten Bertin und De Souza.

Ab 10:30 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche: Heilige Messe, anschließend Umtrunk auf dem Vorplatz der Kirche.

Rosenkranz um 14:30 Uhr und Marienlob um 15:00 Uhr, gefolgt von der Prozession zur Waldgrotte.

Essen nach telefonischer Anmeldung

