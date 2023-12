Téléthon Halles Saint-Jean-de-Luz, 9 décembre 2023 11:50, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Saint-Jean-Luz organisent des animations aux halles à l’occasion du Téléthon.

Au programme : des défis sportifs, des danses, une paëlla géante…

Programme des animations du 9 décembre :

11h : Mutxiko avec l’association « Pika ta ebats »

Buvette sous chapiteau de 11h à 19h

12h : Sam le Pompier fait le service.

Paella géante aux halles à emporter à partir de 12h

Parcours du « P’tit pompier », à partir de 3 ans

Parcours avec obstacles et lance incendie

Grande échelle : prenez de la hauteur au niveau du parvis des halles

À partir de 15h

16h30 : Capoeira

17h : Danses brésiliennes

Concours de dessins

En présence de Sam le pompier

Le dessin gagnant sera publié dans le calendrier des pompiers 2024

Dépôt des dessins jusqu’à 17h30

18h : Sam dévoile le dessin gagnant.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:50:00. EUR.

Halles

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The firefighters of the Saint-Jean-Luz rescue center are organizing activities at the Halles to mark the Telethon.

On the program: sporting challenges, dances, a giant paella…

Program for December 9 :

11 a.m.: Mutxiko with the « Pika ta ebats » association

Refreshment bar under big top from 11am to 7pm

12pm: Fireman Sam on duty.

Giant paella in the halls to take away from 12pm

P?tit pompier » course, for children aged 3 and over

Course with obstacles and fire hose

Big ladder: take to the skies on the Halles forecourt

Starting at 3pm

4.30pm: Capoeira

5pm: Brazilian dances

Drawing competition

In the presence of Sam the firefighter

The winning drawing will be published in the Firefighters Calendar 2024

Submissions until 5:30pm

6pm: Sam unveils the winning drawing

Los bomberos del centro de urgencias de Saint-Jean-Luz organizan actos en las Halles con motivo del Teletón.

En el programa: desafíos deportivos, baile, una paella gigante…

Programa de actos del 9 de diciembre :

11h: Mutxiko con la asociación « Pika ta ebats

Refrescos bajo la carpa de 11.00 a 19.00 h

12h: Sam el bombero de guardia.

Paella gigante en los pasillos para llevar a partir de las 12h

Curso « P?tit pompier », a partir de 3 años

Recorrido con obstáculos y manguera de bomberos

Gran escalera: sube a la altura del patio de las Halles

A partir de las 15.00 h

16.30 h: Capoeira

17.00 h: bailes brasileños

Concurso de dibujo

En presencia del bombero Sam

El dibujo ganador se publicará en el calendario de los bomberos de 2024

Presentación de dibujos hasta las 17.30 h

18h: Sam desvela el dibujo ganador

Die Feuerwehrleute des Rettungszentrums von Saint-Jean-Luz organisieren anlässlich des Telethons Veranstaltungen in den Markthallen.

Auf dem Programm stehen: sportliche Herausforderungen, Tänze, eine Riesenpaëlla…

Programm der Animationen am 9. Dezember :

11 Uhr: Mutxiko mit dem Verein « Pika ta ebats »

Getränkeausschank im Festzelt von 11h bis 19h

12 Uhr: Sam der Feuerwehrmann macht den Dienst.

Riesige Paella in den Markthallen zum Mitnehmen ab 12 Uhr

Parcours des » P?tit pompier » (kleiner Feuerwehrmann), ab 3 Jahren

Parcours mit Hindernissen und Feuerwehrschlauch

Große Leiter: Begeben Sie sich auf Höhe des Vorplatzes der Hallen in die Höhe

Ab 15 Uhr

16.30 Uhr: Capoeira

17 Uhr: Brasilianische Tänze

Zeichnungswettbewerb

In Anwesenheit von Feuerwehrmann Sam

Die Gewinnerzeichnung wird im Feuerwehrkalender 2024 veröffentlicht

Abgabe der Zeichnungen bis 17.30 Uhr

18 Uhr: Sam enthüllt die Gewinnerzeichnung

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Pays Basque