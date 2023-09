LA SEMAINE BLEUE – CHANT, AGNÈS SA TROMPETTE ET SON LANDAU MUSICAL Halles Saint-Hilaire-des-Loges, 13 octobre 2023, Saint-Hilaire-des-Loges.

Saint-Hilaire-des-Loges,Vendée

Viellir ensemble, une chance à cultiver!.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 17:00:00. .

Halles Rue Charles Fradin

Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire



Growing old together: an opportunity to be cultivated!

Envejecer juntos, ¡una oportunidad que merece la pena cultivar!

Gemeinsam alt werden – eine Chance, die es zu nutzen gilt!

Mise à jour le 2023-09-25 par Vendée Expansion