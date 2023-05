VIDE GRENIER Halles, 22 juillet 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

La Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau et l’association des commerçants de la ville Haute organisent un vide-greniers qui se tiendra autour des Halles, sur la place Macé et la place de la Terrasse..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 18:30:00. .

Halles Place de la Terrasse

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau and the association of shopkeepers of the upper town organize a garage sale to be held around the Halles, on the Place Macé and the Place de la Terrasse.

La Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau y la asociación de comerciantes de la parte alta de la ciudad organizan una venta de garaje que se celebrará en los alrededores de las Halles, en la plaza Macé y en la plaza de la Terrasse.

Die Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau und die Association des commerçants de la ville Haute organisieren einen Flohmarkt, der rund um die Markthallen, auf dem Place Macé und dem Place de la Terrasse stattfindet.

Mise à jour le 2023-05-26 par eSPRIT Pays de la Loire