Marché de Noël Halles médiévales Dives-sur-Mer, 17 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Plongez dans l’ambiance des fêtes à l’occasion de ce marché de Noël qui émerveillera petits et grands. Arrivée du Père Noël dans l’après-midi !.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Halles médiévales Rue Paul Canta

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Dive into the holiday atmosphere at this Christmas market that will amaze young and old! On the program: balloon sculpture stand, arrival of Santa Claus in the afternoon!

Sumérjase en el ambiente festivo de este mercado navideño que sorprenderá a grandes y pequeños. ¡Papá Noel llega por la tarde!

Tauchen Sie auf diesem Weihnachtsmarkt, der Groß und Klein in Staunen versetzen wird, in die festliche Stimmung ein. Ankunft des Weihnachtsmanns am Nachmittag!

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité