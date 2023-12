LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS FÊTE NOËL Halles marché couvert Teloché, 22 décembre 2023, Teloché.

Teloché Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 16:00:00

fin : 2023-12-22 19:00:00

Le marché des producteurs fête Noël à Teloché, le vendredi 22 décembre de 16h à 19h, aux Halles marché couvert..

Retrouvez vos commerçants habituels aux Halles marché couvert de Teloché, et venez découvrir à l’approche de Noël, des artisans et producteurs de la région.

Stands de vin chaud, crêpes et autres gourmandises.

Vendredi 22 décembre, de 16h à 19h.

.

Halles marché couvert Rue du 8 mai

Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire



