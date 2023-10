Marché de Noël Halles Lorris, 16 décembre 2023, Lorris.

Marché de Noël 16 et 17 décembre Halles

La balade des pères et mères Noël à moto aura lieu à Lorris.

Cette année le bénéfice de cette action ira à Ryad 12 ans, atteint de leucomalacie. RDV à 9h sous la Halle ou sur la Place du Martroi (à définir) avec un café d’accueil. Nous partirons à 9h30 pour un circuit de 70 kms autour de Lorris.

Arrêt pour une collation chaude offerte par la municipalité de Vimory à la salle des fêtes qui nous accueille cette année. Ensuite nous reviendrons sur Lorris pour circuler autour de la Place du Martroi où il y aura le marché de Noël et on pourra distribuer des friandises aux enfants et ensuite nous rallierons Coudroy pour se restaurer sous un barnum chauffé prêté par la mairie. Réservation et paiement impératif pour le repas avant le 30/11. Balade organisée par le comité des fêtes/Au Sauvage.

Entrée libre

Halles 1 Rue de la Halle, Lorris Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

2023-12-17T09:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

FMACEN045V50BB7S

Pixabay