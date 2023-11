Marché de Noël Halles Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris Marché de Noël Halles Lorris, 9 décembre 2023, Lorris. Marché de Noël Samedi 9 décembre, 13h00 Halles Marché de Noël sous les Halles organisé par le comité des fêtes. Retrouver les Père Noël à moto dans l’après-midi pour une distribution de bonbons. Entrée libre Halles 1 Rue de la Halle, Lorris Lorris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T13:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

