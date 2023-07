La Halle des Arts Halles du Marché Couvert Châlons-en-Champagne, 14 mai 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Un dimanche par mois, une vingtaine d’exposants d’Arts régionaux exposent dans la halle du marché couvert. Peintures, sculptures, bijoux, céramiques, sacs ou accessoires de mode. Venez à leur rencontre ! :)

La Ville de Châlons-en-Champagne, en partenariat avec l’association « Les graines de Champagne », a créé la Halle des Arts ou Marché des créateurs, pour vous faire découvrir les talents régionaux.

L’Association « Graines de Champagne » fonctionne selon un principe simple : fédérer les créateurs, les microentreprises et les petits commerçants indépendants qui ont le souci du respect du travail bien fait, en petite série et dans une perspective de développement durable..

2023-05-14 fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Halles du Marché Couvert Place du Marché

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



One sunday a month, about twenty exhibitors of Regional Arts exhibit in the historical covered market. Paintings, sculptures, jewelery, ceramics, bags or fashion accessories.

The City of Châlons-en-Champagne, in partnership with the association « Les graines de Champagne », has created « la Halle des Arts » or « Market of the creators », for you to discover the regional talents.

Un domingo al mes, una veintena de expositores de arte regional exponen en el pabellón cubierto del mercado. Pinturas, esculturas, joyas, cerámicas, bolsos o accesorios de moda. Venga a conocerlos :)

La ciudad de Châlons-en-Champagne, en colaboración con la asociación « Les graines de Champagne », ha creado el Halle des Arts o Marché des créateurs, para ayudarle a descubrir el talento regional.

La asociación « Graines de Champagne » se basa en un principio sencillo: reunir a diseñadores, microempresas y pequeños comerciantes independientes que se preocupan por respetar el trabajo bien hecho, en pequeñas series y con vistas al desarrollo sostenible.

An einem Sonntag im Monat stellen etwa zwanzig Aussteller regionaler Kunst in der Markthalle aus. Gemälde, Skulpturen, Schmuck, Keramiken, Taschen oder Modeaccessoires. Lernen Sie sie kennen! :)

Die Stadt Châlons-en-Champagne hat in Partnerschaft mit dem Verein « Les graines de Champagne » die Halle des Arts oder Marché des créateurs ins Leben gerufen, damit Sie regionale Talente entdecken können.

Der Verein « Graines de Champagne » funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Er vereint Designer, Kleinstunternehmen und kleine unabhängige Händler, denen der Respekt vor gut gemachter Arbeit in kleinen Serien und unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Entwicklung am Herzen liegt.

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne