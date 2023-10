Marché aux livres Halles du Boulingrin Reims, 10 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le 2ème dimanche de chaque mois, rendez-vous aux Halles du Boulingrin pour le marché aux livres !

Une trentaine de professionnels des livres anciens, des cartes postales, d’affiches, de BD, timbres et documents anciens vous accueillent.

Flâneurs et professionnels sillonnent les allées et découvrent BD anciennes, revues de cinéma, livres d’art et de littérature….

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Halles du Boulingrin Rue de Mars

Reims 51100 Marne Grand Est



The 2nd Sunday of each month, meet at the Halles du Boulingrin for the book market!

About thirty professionals of old books, postcards, posters, comics, stamps and old documents welcome you

Strollers and professionals alike will stroll through the aisles and discover old comics, film magazines, art and literature books…

El segundo domingo de cada mes, nos reunimos en las Halles du Boulingrin para el mercado de libros

Una treintena de profesionales de los libros antiguos, las tarjetas postales, los carteles, los cómics, los sellos y los documentos antiguos le dan la bienvenida

Tanto los paseantes como los profesionales se pasearán por los pasillos y descubrirán cómics antiguos, revistas de cine, libros de arte y literatura…

Am 2. Sonntag im Monat findet in Les Halles du Boulingrin ein Büchermarkt statt!

Rund 30 Fachleute für antiquarische Bücher, Postkarten, Poster, Comics, Briefmarken und alte Dokumente heißen Sie willkommen

Flaneure und Fachleute schlendern durch die Gänge und entdecken alte Comics, Filmzeitschriften, Kunst- und Literaturbücher…

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de tourisme du Grand Reims