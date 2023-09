✨SLOW MARKET #2 MEZZANINE DES HALLES DU BOULIGRIN ✨ Halles du Boulingrin Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims ✨SLOW MARKET #2 MEZZANINE DES HALLES DU BOULIGRIN ✨ Halles du Boulingrin Reims, 1 octobre 2023, Reims. ✨SLOW MARKET #2 MEZZANINE DES HALLES DU BOULIGRIN ✨ Dimanche 1 octobre, 09h00 Halles du Boulingrin Entrée Libre ✨SLOW MARKET SUR LA MEZZANINE DES HALLES DU BOULIGRIN ✨ Le dimanche 1er Octobre le Slow Market est de retour pour un marché de rentrée ! Nous investissons pour la seconde fois la mezzanine d’un lieu emblématique de Reims, le Boulingrin Un dimanche pour chiner au rez-de-chaussée du Boulingrin et à flâner sur la mezzanine avec les Slow Market ! Pour cette première édition venez découvrir une trentaine de Slow Créateurs. Retrouvez l’actualité du Slow Market sur Instagram : @slowmarket_reims ️ @mbathym Merci @reimscommerce pour cette autre belle opportunité

Halles du Boulingrin 50 rue de Mars 51100 Reims

Dimanche 1 octobre, 09h00

