Le marché de Clisson remonte aux origines de la ville. **SAMEDI après-midi : Beerpainting par NAART (**Le BEERPAINTING est l’art de peindre avec une bouteille de bière comme unique pinceau) **DIMANCHE de 15h30 à 17h30 : CONCERT de l’Orchestre d’Harmonie Vents et Cordes** La halle (ou les halles), occupe le centre-ville : elle s’étend de la rue St Jacques à l’extrémité sud le la place Notre Dame. Datées jusque-là du XiVème, elles seraient en fait plus anciennes et dateraient du siècle précédent. En effet, la dernière opération de datation de l’abattage des bois survenue en 2016 donne la date de 1376/77. Les halles sont érigées sur la place du marché attestée ici depuis guillaume de Clisson au XIIIème siècle. A cet emplacement, a toujours eu lieu le marché de Clisson, établi par les seigneurs du lieu, à coté de leur château. Il s’agissait pour eux d’amener le commerce dans la ville pour la rendre prospère et augmenter leurs propres revenus, au moyen de droits perçus sur la vente de denrées. Cette halle est constituée de 3 essences de bois différents : chêne, châtaignier, sapin. Elle se compose d’une grande nef entre deux bas-cotés. La vaste toiture, irrégulière, est supportée par des poteaux de bois et couverte d’ardoises. Avant 1790, la halle est le lieu traditionnel du marché et sert également de succursale aux églises trop exigües pour accueillir les fidèles lors de grandes fêtes religieuses. En temps de Carême et de missions, les prédicateurs parlent aux fidèles rassemblés sous la halle, où à cet effet, on dispose une chaire. En bas de la halle, se trouve l’Auditoire ou Chambre de Justice civile. La halle est épargnée des différents incendies liés aux Guerres de Vendée. En effet, la halle est le seul lieu où peut loger une armée : ainsi les Républicains et les Royalistes prennent-ils soin de la conserver intacte. C’est un des seuls édifices préservés lors des Guerres de Vendée. Néanmoins, l’état général de délabrement des constructions voisines, après les conflits, ont beaucoup fragilisé la halle. On note entre autres que la toiture craint les ouragans. Sa consolidation est une priorité pour les marchands et habitants. Entre 1796 et 1800, le budget municipal est presque entièrement consacré à la restauration de la halle. Selon certains, la halle ne présenterait plus aucun élément antérieur au XVIII ème siècle compte tenu de ses restaurations. Au XIX ème siècle(1819), la commune représentée par J.Gautret, fait l’acquisition de cette halle : En 1821-22, le coté sud de la halle, regardant vers le château, est élargi, en reprenant le répertoire architectural italien (combles ouverts, arcs appareillés en brique…). Un plan de 1866 indique que les 2 bâtiments sont accompagnés d’une galerie de 11 piliers de section carrée. Sa fonction est inconnue et sa disparition reste inexpliquée. Avant de devenir une galerie d’art et l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson, ces 2 édifices abritaient une tonnellerie et une poissonnerie.

Halles couverts de Clisson Rue des Halles 44190 Clisson



