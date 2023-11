Le premier anniversaire des Halles d’Issy ! Halles d’Issy – Biltoki Issy-les-Moulineaux, 10 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Le premier anniversaire des Halles d'Issy ! 10 – 12 novembre

Les Halles d’Issy soufflent déjà leur première bougie ! Pour l’occasion, les commerçants des halles vous proposent des animations festives et gourmandes.

Au programme :

Vendredi 10 Novembre : Dès 18h, retrouvez une chorale géante à l’intérieur des halles, suivi d’une soirée Dj Set jusqu’à 1h du matin. Plongez dans l’univers du Disco market et laissez-vous emporter par les rythmes endiablés du DJ sur notre piste de danse !

Samedi 11 Novembre : Dès 11h, c’est l’ouverture du « village enfant » : un espace dédié aux petits épicuriens pour s’amuser et se divertir en toute sécurité, avec des ateliers culinaires, pour petits et grands !

11h – 12h30 *LES HEURES JOYEUSES* Aérobic, dancefloor, smoothies et boule disco.

Le nouveau rendez-vous matinal survitaminé pour transpirer des paillettes et faire le plein d’endorphines naturelles.

À consommer sans modération.

Gratuit

Lien de l’inscription : https://my.weezevent.com/heures-joyeuses-aux-halles-dissy

15h-17h00 *FABRIQUE TON PINTXO* avec la Bodeguita

Gratuit

Lien de l’inscription : https://my.weezevent.com/fabrique-ton-pintxo

Venez découvrir les talents de nos commerçants locaux et laissez-vous séduire par leurs offres spéciales anniversaire ! Déambulez de stand en stand en profitant des animations durant toute la journée : ateliers pour découvrir le savoir-faire des commerçants, braséro avec cuisson en direct et banda festive !

Rendez-vous dès le 10 novembre prochain pour célébrer avec nous l’anniversaire des halles d’Issy !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître la programmation complète, via l’événement facebook et sur notre compte Instagram @hallesdissy.

Informations :

Les Halles d’Issy – Biltoki

1 Rue Rouget de Lisle 92 130 Issy-les-Moulineaux

