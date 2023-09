Fête de la gastronomie! Halles d’Issy – Biltoki Issy-les-Moulineaux, 23 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Fête de la gastronomie! Samedi 23 septembre, 09h00 Halles d’Issy – Biltoki Entrée libre!

‍♂️ Événement incontournable le samedi 23 septembre aux Halles d’Issy !

Run and Brunch !

Participez à une séance de running collectif GRATUITE avec un coach, suivie d’un brunch délicieux. Réservez dès maintenant votre place à l’adresse suivante: issy@biltoki.com.

‍ « Fabrique ta Toque »

Un atelier créatif gratuit pour les enfants de 11h30 à 15h30.

Concert Live avec Levita

Vibrez au rythme du groupe Levita de 13h00 à 15h00.

Atelier Enfant : Fabrique tes Brochettes de Fruits Frais

À 16h30, un atelier gratuit sur réservation pour que les petits chefs confectionnent leurs propres brochettes de fruits avec notre primeur Les Marchands de Fruits. Atelier sur réservation!

Lien de l’inscription: https://urlz.fr/nEPX

COUPE DU MONDE

Ne manquez pas le match de rugby entre l’Afrique du Sud et l’Irlande diffusé sur nos écrans géants installés dans les halles à 21h00.

Une journée riche en activités, en gourmandises et en émotions vous attend. Venez nombreux partager ces moments avec nous aux Halles d’Issy !

Halles d’Issy – Biltoki 1 Rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « issy@biltoki.com »}] [{« link »: « mailto:issy@biltoki.com »}, {« link »: « https://urlz.fr/nEPX »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T09:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:50:00+02:00

2023-09-23T09:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:50:00+02:00

fête running