Issyko Bestak – les fêtes des Halles d’Issy Halles d’Issy – Biltoki, 17 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Issyko Bestak – les fêtes des Halles d’Issy 17 – 20 novembre Halles d’Issy – Biltoki

Entrée libre

Dans le cadre de l’inauguration des Halles d’Issy qui a eu lieu le 2 novembre dernier, un grand weekend de festivités est organisé du 17 au 20 novembre ! Halles d’Issy – Biltoki 1 Rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France De nombreuses animations seront organisées tout le weekend aux Halles d’Issy sur le thème du Sud-Ouest avec braséros, spectacle de danse, concert, Dj set, marché extérieur, rencontre avec des producteurs et de bons petits plats attendent les isséens tout le weekend ! Programme : Jeudi 17 novembre

18H45 : Fanfare Les Mouettes et Charbons

19H30 : Lancé de clé des halles

21H DJ set disco par Simka Vendredi 18 novembre

12H : Producteur de jambon Noir de Bigorre + Producteurs de fromage chez Laurent Dubois

18H30 : DJ set Caliente par Simka Samedi 19 novembre

12H : Bandas Festayre + Braséro Txuleta par Persillé + Gâteau Basque XXL par la Maison Marnay

16H : Danse traditionnelle basque par les enfants de la Maison Basque de Paris

19H30 : Concert de salsa cubaine par Ashe Cubano + Braséro de Chipirons par Poissons Dimanche 20 novembre

11H : Chœur d’Hommes du Pays Basque

12H : Braséro de Txistorra par la Maison Marechal + DJ set brunch musical par Théo Viala

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T18:30:00+01:00

2022-11-20T15:00:00+01:00

