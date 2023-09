Cleanup du lac II Halles des sports Jacques Bedei Viry-Châtillon Catégories d’Évènement: Essonne

Cleanup du lac II Samedi 14 octobre, 15h00 Halles des sports Jacques Bedei Opération de nettoyage et de ramassage des déchets aux abords du lac. Rendez-vous à 15h devant la Halles des sports Jacques Bedei. Matériel (pinces, gants, sacs) fourni. Halles des sports Jacques Bedei 11 impasse francoeur, 91170 Viry-Chatillon Viry-Châtillon 91170 Quartier Centre Ville Essonne Île-de-France alliancedeslacs@gmail.com

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 Association L'Alliance des lacs

