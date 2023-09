Atelier « Village en couleurs » Halles des Hérolles Coulonges Catégories d’Évènement: Coulonges

Atelier « Village en couleurs »
Samedi 14 octobre, 09h30, 14h00
Halles des Hérolles
Gratuit. Sur inscription. Places limitées.

Prévoir pique-nique tiré du sac. Sur cette journée nous vous proposons de découvrir les techniques de peintures à l’ocre. Première étape, découverte de la technique, deuxième étape fabrication des peintures et troisième étape mise en pratique. Plus d’informations sur : https://www.vienneetgartempe.fr/decouvrir-sortir/patrimoine/pays-dart-et-dhistoire/. Halles des Hérolles Les Hérolles 86290 Coulonges Coulonges 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 07 53 »}] [{« link »: « https://www.vienneetgartempe.fr/decouvrir-sortir/patrimoine/pays-dart-et-dhistoire/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00
2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00
Halles des Hérolles
Les Hérolles 86290 Coulonges
Coulonges 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine

